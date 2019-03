Column: ING verrassend bodempatroon

Koerspatronen

Eerst maar eens wat opmerkingen over de zin of onzin van koerspatronen op een grafiek. Aangezien enerzijds een grafiek een visuele weergave is van marktgedrag (lees: beleggersgedrag) en anderzijds de aanname geldt binnen technische analyse land dat het gedrag van beleggers zich herhaalt, herbergen koerspatronen een voorspellende waarde in zich. Patronen zijn immers herkenbare bewegingen uit het verleden, die zich in de toekomst zullen herhalen. Geen identieke herhaling, maar wel een herkenbare. Wat dat betreft wil ik mijn nieuwe one-liner graag onthullen: “Het is niet zo zeer de geschiedenis, maar de belegger die zich herhaalt”, dit als persiflage op de voor U bekende uitspraak dat de geschiedenis zich herhaalt.

Hoofd-Schouder patroon

Goed, het heeft dus kennelijk zin om herkenbare koerspatronen bij de analyse van een grafiek te betrekken om als zodanig het plaatje beter in te kleuren, waardoor de verwachte koersroute duidelijker wordt. Een van de bekendste bodempatronen is het Hoofd-Schouder patroon, ofwel Head & Shoulder patroon. Dit omkeerpatroon doet zich voor op de weekgrafiek van ING, ik zal de contouren bespreken, dan wordt duidelijk waarom het een Hoofd-Schouder patroon wordt genoemd.

Bij letter A staat er een bodem op 10 in de downtrend, niets aan de hand. Bij letter B staat er bij 9 een lagere bodem, niets aan de hand. Dan verschijnt er bij C een hogere bodem, weer op 10. Dit is de eerste verzwakking in de downtrend, want het proces van lagere toppen en lagere bodems wordt doorbroken. Letwel, de bodem bij C is in de maak, het is even aanzien of de bodemstampers doorgaan met hun actie. Zo ja, dan staan er twee schouders met een tussenliggend hoofd, ziet u? Aansluitend is een rally naar letter D gewenst, daar ligt een lijn, neklijn genaamd, u mag gissen waarom.

Koersdoel

Dus vanaf 10 eerst een rally naar 12 richting de neklijn Om vervolgens het patroon af te maken is een doorbraak boven 12 gewenst, niet geheel toevallig gelijk aan de gemiddelde lijn. Dus boven 12 gaat zelfs een nieuwe uptrend van start, hetgeen wel prima past bij een omkeerpatroon, vindt u ook niet? De trend wordt omgekeerd, in dit geval van dalend naar stijgend. Een Hoofd-Schouder patroon heeft een eigen koersdoel. In het kort komt het er op neer dat de afstand van Hoofd naar neklijn naar boven gespiegeld mag worden. Dus dan kom je al snel uit bij een koersdoel van 15, reken maar na, van 9 naar 12, opgeteld bij 12, dus bij letter E.

Tweetraps strategie Tot slot de volgende coaching strategie die je als actieve belegger kunt volgen in het huidige ING landschap. Als de huidige magere witte candle blijft staan en liefst in lengte groeit, dan kunnen er al wat aankopen overwogen worden, omdat de rally naar de neklijn immers in voorbereiding is. Het tweede actie moment is bij de neklijn rond 12. Koersvorming hierboven impliceert een vervolg van de bullenparade naar 15, dan is het natuurlijk interessant om koopposities uit te breiden. Haperen de bulls bij 12 dan uiteraard geen extra aankopen doen maar juist overwegen om deel 1 van de tweetraps strategie te verzilveren. Mocht de koers meteen al terugvallen tot onder de 10, dan is er sprake van een failure, of een vergissing van de markt zo u wilt. Dan uiteraard alles weg doen en wachten op betere tijden. Kortom, een prachtige route met volop mogelijkheden om strak te navigeren. Succes!

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).