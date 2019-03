Londen schrapt importtarief bij no-dealbrexit

Voor EU-landen komen er onder zulke omstandigheden in tegenstelling tot nu wel importheffingen. Londen zal volgens de plannen na een chaotische brexit importheffingen invoeren op naar schatting 18 procent van de goederen geïmporteerd uit de EU.

De no-dealbrexit kan goed uitpakken voor exporteurs die Britten als klant hebben en niet in de EU gevestigd zijn. In de plannen van de Britse regering stijgt het percentage goederen dat zonder importtarieven uit die landen wordt ingevoerd naar 92 procent. Dat percentage is nu 56 procent.

No-dealbrexit

De regering heeft ook aangekondigd na een no-dealbrexit voorlopig geen controles te gaan houden aan de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lid Ierland.

Woensdagavond stemt het Britse parlement rond 20.00 uur over de vraag of een no-dealbrexit hoe dan ook voorkomen moet worden. Het is waarschijnlijk dat een grote meerderheid van het Lagerhuis 'ja' stemt.