Industriële productie eurozone omhoog

Economen rekenden in doorsnee op een toename van 1 procent. In december daalde de industriële productie nog met 0,9 procent.

In de gehele Europese Unie steeg de industriële productie op maandbasis met 1 procent, na een bijgestelde daling van 0,4 procent in december. Eerder werd al bekend dat de Franse industriële productie onverwachts met 1,3 procent was gegroeid. In Duitsland was juist sprake van een daling.