Licht zwakkere groei OESO-gebied

Volgens voorlopige ramingen van de OESO ging de groei naar 0,3 procent, van 0,4 procent in het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis was een groei van 1,8 procent te zien, tegen 2,2 procent in het derde kwartaal.

Voor de G20 was de groei stabiel in het vierde kwartaal op 0,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Op jaarbasis was voor de G20 een plus te zien van 3,4 procent, tegen 3,6 procent in de voorgaande periode.