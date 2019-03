Spotify klaagt in Brussel over Apple

De Zweed Daniel Ek, oprichter en topman van Spotify, heeft de procedure naar buiten gebracht op het blog van de dienst. ,,Apple eist dat Spotify en andere diensten 30 procent commissie betalen over aankopen, waaronder upgrades van gratis Spotify naar onze Premium-dienst. Als we betalen, moeten we de prijs van Premium kunstmatig verhogen en wordt het duurder dan Apple Music. Dat kunnen we niet doen'', aldus Ek. Maar niet betalen is volgens hem ook geen optie, want dan zou Apple het gebruik van Spotify beperken. ,,In sommige gevallen mogen we zelfs geen mails sturen naar klanten die Apple gebruiken. Apple blokkeert ook regelmatig onze upgrades.''

Ek zegt dat apps met elkaar moeten concurreren op wat ze te bieden hebben ,,en niet op wie de eigenaar van de App Store is. We zouden allemaal aan dezelfde regels moeten voldoen, en dus ook Apple Music.''

Spotify wordt naar eigen zeggen ook actief geweerd uit Apple-diensten als de slimme hulp Siri, de slimme luidspreker HomePod en de Apple Watch.