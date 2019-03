Aandeel Boeing bijna $30 miljard minder waard

In de voorbeurshandel lijkt het aandeel Boeing nog eens 1,8% in waarde kwijt te gaan raken na in de voorbije handelsdagen al 11,2% te zijn gekelderd. Sinds begin deze week is al bijna $30 miljard aan beurswaarde verdampt.

Beleggers in de VS maken zich nog steeds grote zorgen over de mogelijke schade die Boeing kan gaan krijgen in de nasleep van het vliegtuigongeluk in Ethiopië afgelopen weekend met de Boeing 737-Max.

Een groot aantal landen, waaronder Nederland, heeft uit voorzorg het luchtruim gesloten voor toestellen van het type Boeing 737-Max.