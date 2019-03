Laagste inkomens dragen zwaarste groene lasten

Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden hebben het meest te vrezen van de klimaatmaatregelen. Ⓒ ANP

Amsterdam - De zwakste schouders worden het hardst in koopkracht getroffen door de (voorgenomen) klimaatmaatregelen van het kabinet. Wie minder dan 2000 euro bruto per maand verdient, ziet zijn koopkracht tot 2030 in doorsnee met 1,8% dalen, blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.