'Licht hogere opening Wall Street'

Boeing lijkt opnieuw lager te gaan openen. De druk op de vliegtuigfabrikant om de 737 MAX ook in de VS aan de grond te houden neemt toe, nadat een groot aantal landen al heeft besloten het toestel niet te laten vliegen na twee dodelijke crashes in korte tijd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en luchtvaartmaatschappijen staan onder druk van politici en reizigers om het vliegtuig niet te laten vliegen. Op de beurs raakte Boeing in twee dagen tijd bijna 27 miljard dollar aan waarde kwijt.

Het Britse Lagerhuis wees dinsdag opnieuw het brexitplan van premier Theresa May af. Het Lagerhuis stemt woensdag over de vraag of de Britten zonder deal de Europese Unie moeten verlaten. Als die no-deal optie wordt afgewezen, volgt donderdag een stemming over de vraag of de regering zich moet inzetten voor uitstel van de brexit.

Spotify

Voorbeurs werden cijfers gemeld over de producentenprijzen en de orders voor duurzame goederen in de VS. Kort na opening worden gegevens gemeld over de Amerikaanse bouwuitgaven.

Streamingdienst Spotify heeft bij de Europese Commissie een concurrentiezaak aangespannen tegen Apple. Spotify zegt te worden tegengewerkt in de App Store. Apple heeft een eigen streamingdienst, Apple Music, een concurrent van Spotify.

Rite Aid

Drogisterijketen Rite Aid meldde dat bijna het voltallige bestuur waaronder topman John Standley aftreedt en dat er vierhonderd banen worden geschrapt om kosten te besparen. Het verlieslijdende Rite Aid verkeert in zwaar weer en op de beurs is de koers van het aandeel de laatste tijd sterk gedaald. Rite Aid lijkt nu flink hoger te openen.

De aandelenmarkten in New York eindigden dinsdag verdeeld. Het koersverlies van zwaargewicht Boeing trok de toonaangevende Dow-Jonesindex mee naar beneden. De Dow sloot 0,4 procent lager op 25.554,66 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2791,52 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 7591,03 punten.