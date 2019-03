Brexit werpt schaduw over Britse groei in 2019

Zoals door economen al werd voorspeld gaat de Britse economie dit jaar minder hard groeien dan eerder werd geraamd. Voor het komende jaar blijft de voorspelling ongewijzigd op een vooruitgang met 1,4%. De verwachting voor 2021 werd opwaarts bijgesteld van 1,4% naar 1,6%.

Het wel of niet doorgaan van een Brexit-deal met de Europese Unie zal dit jaar een belangrijke rol gaan spelen bij het economische klimaat in het Verenigd Koninkrijk. Vanavond gaat het Britse parlement zich buigen over de vraag in hoeverre het vertrek uit de EU met of zonder deal zal plaatsvinden.