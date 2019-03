KPN-topman niet enthousiast over opsplitsing

KPN-topman Maximo Ibarra. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - KPN-topman Maximo Ibarra denkt niet dat de splitsing van KPN in een netwerkbedrijf enerzijds en een bedrijf dat telecomdiensten verkoopt aan consumenten en zakelijke klanten anderzijds, per se beter zou leiden tot betere financiële prestaties dan onder de huidige geïntegreerde structuur. Dat vertelde de topman gisteren tijdens een gesprek op het FTTH-glasvezel-congres in Amsterdam.