Verzekering terecht opgezegd na leugens over gewicht

Dat het om een leugen ging, leek het Kifid daarom wel meer dan aannemelijk. Dat klachteninstituut moest in actie komen omdat de klant een claim van de verzekeraar niet vergoed kreeg. Ze was arbeidsongeschikt geraakt vanwege verhoogde hersendruk en complicaties na een buikwandcorrectie.

Naar aanleiding van de claim, ging een medisch behandelaar van de verzekeraar aan de slag. Die vroeg informatie uit het medisch dossier op en bleef met de nodige vraagtekens over haar gewicht zitten. Bij de aanvraag van een eerste polis in juni 2004 gaf ze aan 74 kilo te wegen, bij een lengte van 1,64 meter. Maar uit het dossier bleek dat de vrouw in april 1999 120 kilo woog en in november 2004, vijf maanden na het aanvragen van de verzekering, 136 kilo. Volgens de vrouw sloot het een het andere niet uit, ze had al vaker last van schommelingen in het gewicht.

Dat vond BNP Paribas Cardif niet aannemelijk en dus zegde het de verzekering van de vrouw op en wilde het niet uitkeren.

Toch geslaagde claim

Het Kifid was het eens met de verzekeraar. Dat wil zeggen: over de polis die zij in 2004 had gesloten. Daarvoor heeft de vrouw met haar waarschijnlijke leugen over haar gewicht de zogenoemde mededelingsplicht geschonden. Maar in 2007 had ze ook een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afgesloten. Daarbij gaf ze een gewicht van 80 kilo op. Het is de verzekeraar niet gelukt om te bewijzen dat het niet aannemelijk was dat het gewicht op dat moment niet klopte. Daarom moet die laatste verzekering wel blijven doorlopen en moet de claim van de vrouw op die verzekering wel in behandeling worden genomen.