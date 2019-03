Column: Zo voorkomen we een harde Brexit

Dinsdagavond heeft het Britse Lagerhuis voor de tweede keer een dikke streep gezet door het akkoord dat May vorig jaar sloot met de EU. Een paar haastig toegevoegde inlegvellen - met een ontsnappingsmechanisme voor de halfslachtige oplossing met een open grens tussen Ierland en Noord-Ierland - waren lang niet voldoende om parlementariërs op andere gedachten te brengen.

Het akkoord met de EU werd weggestemd met 391 tegen 242 stemmen. Het verschil van 149 stemmen was iets kleiner dan de 230 stemmen waarmee May in januari verloor. De enorme kloof geeft wel aan dat nieuwe onderhandelingen met de EU weinig zin hebben. Ondertussen tikt de klok door. Op 29 maart – over iets meer dan twee weken – stapt Groot-Brittannië al uit de EU.

Prijskaartje van €300 miljard

Wat nu? Zonder akkoord met de EU dreigt Brexit straks uit te draaien op een chaos. Als alle grenzen van de ene op de andere dag dicht gaan, komt het land onvermijdelijk in een recessie terecht. De Britse rekenkamer becijferde al dat de economische schade de komende jaren dan oploopt tot circa €300 miljard. Dat wil natuurlijk geen enkele politicus op zijn geweten hebben.

De Conservatieve Partij is tijdens vervroegde verkiezingen in 2017 al de meerderheid in het Lagerhuis kwijtgeraakt. Bij een harde Brexit is een pijnlijke nederlaag bij de verkiezingen in 2022 bijna onvermijdelijk. De partij kan straks vast een voorschot nemen op het vermijden van dat scenario. Vanavond wordt gestemd over een motie om een chaotisch vertrek uit de EU te voorkomen. De volgende vraag is dan hoe dat moet gebeuren.

Zo voorkomen we een harde Brexit

Een harde Brexit kan eventueel op twee manieren worden afgewend. May kan met de EU onderhandelen over uitstel van het vertrek. Maar premier Mark Rutte was er gisteravond razendsnel bij om te vertellen dat het land dan met heel goede argumenten moest komen. De andere optie is om het zogeheten Artikel 50 opnieuw in te dienen en de procedure van voor af aan te beginnen.

Er is goede kans dat het Lagerhuis donderdag een route gaat kiezen. Het pond kreeg dinsdagochtend een tik toen duidelijk werd dat het akkoord van May op een nieuwe nederlaag afstevende. Dinsdagavond kreeg je nog maar €1,156 voor een pond, terwijl dat dinsdagochtend nog €1,177 was. Met het oog op de stemrondes van vandaag en morgen, is er een goede kans dat die schade snel weer wordt ingelopen.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.