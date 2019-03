Ook Canada stopt met Boeing 737 Max

Canada baseert zijn beslissing op satellietbeelden die gelijkenissen suggereren tussen de crash met het toestel van Ethiopian Airlines en het ongeluk in Indonesië in oktober.

In reactie op dit nieuws raakte Boeing de winst in de eerste handelsuren op Wall Street kwijt. In de afgelopen twee dagen was de vliegtuigbouwer met zo’n 11% in waarde gezakt.