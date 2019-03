Bakstenen van oude toiletpotten

Ward Massa (l.) en Tom van Soest (r.) bij een puinhoop van stenen die ze als grondstof hergebruiken om nieuwe stenen te maken. Ⓒ Stefan Koopmans

Amsterdam - Het tekort aan hoogwaardige grondstoffen voor de bouw neemt wereldwijd toe. Tegelijkertijd is er zoveel bouw- en sloopafval dat we niet weten waar we het moeten laten. Maar oude toiletpotten, wasbakken en bakstenen zijn prima te verwerken tot nieuw hoogwaardig bouwmateriaal, zo ontdekte ontwerper Tom van Soest.