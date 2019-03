Opnieuw recordomzet voor RTL

De omzetgroei was met name te danken aan gestegen inkomsten van de snel groeiende digitale tak. Die is al goed voor meer dan 15 procent van de omzet. De streamingdiensten, met name het Nederlandse Videoland en het Duitse TV Now Premium, hebben nu 1 miljoen betalende gebruikers.

Het aantal abonnees van Videoland verdubbelde ruim. De tijd die de abonnees keken verdrievoudigde. Onder meer series als Mocro Maffia en Temptation Island VIPS waren populair.

Notering in Brussel beëindigd

Behalve de streamingdiensten, lieten ook Fremantle en RTL Nederland groei zien. De nettowinst kwam uit op 785 miljoen euro. Dat was in 2017 nog 837 miljoen euro. Toen had RTL echter een eenmalige meevaller door de verkoop van panden in Parijs.

Voor volgend jaar verwacht de onderneming een verdere stijging van de omzet met tussen de 2,5 en 5 procent. Het bedrijfsresultaat (ebita) neemt naar verwachting met 2,5 tot 5 procent af. Dat wordt veroorzaakt door investeringen in streamingdiensten, die in 2020 3 miljoen abonnees moeten hebben, en tv-programma's.

RTL Group heeft verder besloten zijn notering aan de beurs in Brussel te beëindigen. Het mediabedrijf blijft genoteerd in Frankfurt en Luxemburg.