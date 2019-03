Rik Mulder in zijn huis aan de Haarlemmerdijk te Amsterdam. Ⓒ MARCEL ANTONISSE

Amsterdam - Je ziet een leuke baan in bijvoorbeeld Amsterdam: maar ja, vind daar maar eens een betaalbaar huis. En iedere dag in de file staan is ook geen leuk vooruitzicht. De afgelopen jaren zoeken daarom steeds meer mensen naar werk buiten de Randstadprovincies.