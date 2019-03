Ministers Blok en Kaag: „Geen inzicht in voorbereiding aan de overzijde.” Ⓒ ANP

Vlaardingen - De boodschap ’bereid je voor op Brexit’ is er afgelopen maanden zo stevig in gehamerd dat het kabinet nu wel durft te stellen dat onze havens en transportbedrijven op het ergste zijn voorbereid. De vraag is of dat ook geldt voor de overkant van het Kanaal.