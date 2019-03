Tappatenten AB InBev niet opnieuw bekeken

Heineken was naar het patentbureau gestapt toen AB InBev om een importverbod voor fusten voor Heinekens thuistap had gevraagd. De twee bierreuzen zijn in een lange twist over hun Amerikaanse thuistapsystemen verwikkeld. Beide bedrijven willen het systeem van de ander van de markt weren.

