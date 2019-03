Thales geeft aandeelhouders Gemalto twee weken

Thales maakte tevens bekend af te zien van de biedingsvoorwaarden voor buitenlandse investeringen in Rusland, waar het nog op goedkeuring wacht van de autoriteiten. Alle andere wettelijke goedkeuringen voor de overname hebben de Fransen naar eigen zeggen binnen. Als het bod onvoorwaardelijk wordt verklaard zal de afwikkeling naar verwachting op 2 april plaatsvinden.

In december 2017 maakte Thales bekend het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Gemalto over te willen nemen, voor een totaalbedrag van circa 4,6 miljard euro. In augustus vorig jaar werd de aanvaardingsperiode verlengd.