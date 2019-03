’Afwachtend begin voor beurzen’

Het Britse parlement stemde woensdagavond tegen een vertrek uit de Europese Unie zonder deal. Donderdag stemt het Lagerhuis over de vraag of de brexit moet worden uitgesteld. De andere EU-lidstaten moeten wel unaniem instemmen met een verlenging van de huidige deadline op 29 maart. Dinsdag verwierpen de Britse parlementariërs de brexitdeal van premier Theresa May.

Op het Damrak kwam onder meer RoodMicrotec nog met cijfers. De toeleverancier aan de chipindustrie heeft afgelopen jaar weer zwarte cijfers geschreven na een verlies een jaar eerder. De omzet viel wat lager uit dan eerder gemeld. Het bedrijf rekent op een aanhoudende omzetgroei en een verbetering van het resultaat in de komende jaren.

Aalberts

Ook Hunter Douglas opende de boeken. De raambekleder boekte in 2018 een omzet van 3,6 miljard dollar en een nettowinst van 269 miljoen dollar.

Aalberts Industries heeft Arno Monincx naar voren geschoven als nieuwe financieel topman. Monincx heeft nu nog een directiefunctie bij de industrieel toeleverancier. Hij volgt John Eijgendaal op die op eigen beweging heeft besloten terug te treden.

Gemalto

Het Amerikaanse patentbureau gaat drie patenten voor thuistaps die in handen zijn van de Amerikaans-Belgische bierbrouwer AB InBev niet herzien. Concurrent Heineken had om herziening van die patenten gevraagd, maar kon niet aannemelijk maken dat de patenten nooit hadden moeten worden toegekend.

Aandeelhouders van digitaal beveiliger Gemalto hebben nog twee volle weken de tijd om hun stukken aan te bieden aan Thales. Het Franse technologiebedrijf heeft de einddatum van de acceptatieperiode van het bod van 51 euro per aandeel vastgesteld op 28 maart. In december 2017 maakte Thales bekend Gemalto over te willen nemen voor circa 4,6 miljard euro.

Europa

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index klom 0,7 procent tot 539,26 punten en de MidKap steeg 1 procent tot 770,39 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Londen ging 0,1 procent omhoog. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger tot 25.702,89 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq stegen 0,7 procent.

De euro was 1,1316 dollar waard, tegen 1,1305 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 58,43 dollar. Brent klom 0,4 procent in prijs tot 67,82 dollar per vat.