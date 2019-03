RoodMicrotec schrijft weer zwarte cijfers

Topman Martin Sallenhag stelt dat 2018 een ,,bijzonder goed jaar" was voor het bedrijf. Hij wees naast de positieve resultaten ook op de efficiëntieslag die is doorgevoerd en de groei van het orderboek. Al met al rekent RoodMicrotec op een verdere stijging van winst en omzet.

RoodMicrotec wist ook zijn schuld omlaag te brengen van 2,4 miljoen euro naar 900.000 euro. Rood zette ook 130.000 euro opzij voor een rechtszaak die het is begonnen tegen een debiteur over een geschil over al dan niet nakomen van contractuele verplichtingen tussen de partijen.

Eerder had het bedrijf in een handelsupdate gemeld dat de omzet vorig jaar met 13 procent was gestegen tot 13,7 miljoen euro. Dit bedrag werd naar beneden bijgesteld tot 13,4 miljoen euro.