Aandeleninkoop DSM gaat van start

DSM liet in februari al weten in het tweede kwartaal met de aandeleninkoop te beginnen. De onderneming heeft de intentie het uitstaande aandelenkapitaal te verkleinen. Toen werd al gezegd dat de grote inkoop los stond van kleinere incidentele aandeleninkoopprogramma's ten behoeve van uitkering van onder meer dividend in aandelen.

