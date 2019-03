Overnames stuwen resultaten Hunter Douglas

Al met al steeg de omzet van Hunter Douglas met 12,7 procent naar 3,6 miljard dollar. Volumegroei zorgde voor dik 6 procent meer opbrengsten terwijl overnames ook een kleine 6 procent bijdroegen aan de omzet. Wisselkoerseffecten pakten op dit gebied ook gunstig uit.

In alle regio's waar het bedrijf actief is, was sprake van groei. Het leeuwendeel van zijn geld verdient het bedrijf in Noord-Amerika en Europa. In die laatstgenoemde regio boekte het bedrijf naar eigen zeggen recordresultaten. Verder is de raambekleder ook in Latijns-Amerika, Azië en Australië actief.

Groei

Onder de streep resteerde 268,9 miljoen dollar. Dat betekende een winstgroei van ruim 23 procent in vergelijking met een jaar eerder. Onder meer de verkoop van onderdelen leverde het bedrijf meer geld op dan een jaar eerder. Daartegenover stonden wel afschrijvingen van bepaalde goodwill en reorganisatielasten in Europa en Australië.

Voor dit jaar rekent Hunter Douglas op verdere groei, maar afgezonderd van Latijns-Amerika zal deze trager zijn dan afgelopen jaar.