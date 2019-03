LeasePlan meldt mogelijke verkoop CarNext

Volgens LeasePlan wordt gekeken naar de strategische opties voor CarNext en bevindt het onderzoek daarnaar zich nog in een vroeg stadium. Er zijn nog geen knopen doorgehakt. Op het onderdeel werd in aanloop naar de afgeblazen beursgang vorig jaar door kenners een waarde gehangen van 1 miljard tot 2,5 miljard euro. CarNext heeft een website en 32 showrooms in 22 landen.

LeasePlan kondigde begin oktober de gang naar het Damrak aan, maar die plannen werden kort daarop weer ingetrokken. Topman Tex Gunning zei in januari dat de komende jaren geen beursgang meer verwacht hoeft te worden.