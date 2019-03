Casino doet nog meer bezittingen van de hand

Casino rondde in januari, eerder dan gepland, een ander verkoopprogramma af ter waarde van 1,5 miljard euro. De opbrengsten worden gebruikt om iets te doen aan de hoge schulden van het bedrijf.

De typisch Franse hypermarché heeft het moeilijk. Consumenten kiezen minder vaak voor de enorme supermarkten buiten woonkernen en shoppen vaker online of in kleinere supermarkten. Casino snijdt daarom verder in zijn grootste vestigingen.