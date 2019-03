AEX breekt met gemak door Brexit-muur

De AEX-index breidde na een vlak begin de winst steeds verder uit en eindigde 0,9% in de plus op 544,19 punten. De Midkap-index sloot 0,3% in het groen op 773,29 punten.

Elders in Europa boekten de beurzen kleinere winsten. De CAC-40 won 0,5% de Londense FTSE100 kreeg er 0,5% bij. In Frankfurt gaat de DAX-index 0,3% vooruit.

Het afwijzen van een harde Brexit in het Britse parlement gisteravond werd vooral in Amsterdam opgewekt ontvangen. Vanavond zal nog een stemming komen over hoeveel uitstel de Britten gaat vragen om de Brexit te regelen. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, wordt de kans steeds groter dat het Verenigd Koninkrijk vanwege de grote verdeeldheid zal gaan afstevenen op nieuwe verkiezingen of dat er een nieuw referendum komt over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

De animo bij beleggers werd in de middag verder aangewakkerd na het nieuws dat de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi hun tijd gaan nemen voor een handelsdeal. Westerterp benadrukt dat beide partijen achter de schermen de handelsbesprekingen gewoon voortzetten. Hij wijst er op dat er waarschijnlijk vooral afstemming moet komen tussen Trump en Xi over de ontmoetingsplaats om de handelsdeal te bezegelen.

Met de sterke gang van zaken deze week heeft de Amsterdamse beurs de dip van de voorbije week al weer weggewerkt. „Onderliggend is het sentiment nog steeds goed doordat de centrale banken de rentes nog lange tijd ongemoeid zullen laten, maar er kunnen altijd weer wolkjes aan de horizon komen,” stelt Westerterp.

In de bijna geheel groengekleurde AEX-index ging de volatiele kabelaar Altice Europe aan kop en pluste 3,1%. De koers van vastgoedfonds Unibail Rodamco steeg 2,1%.

Verzekeraar Aegon dikte 1,8% aan. Verder klom ING 1% na een koersdoelverhoging van Degroof Petercam. Een investeerder heeft aangifte gedaan tegen een aantal personen in de top van het bankconcern vanwege de witwaskwestie. ABN Amro koerste 1,1% hoger.

Shell droeg ook een positief steentje bij met een vooruitgang van 1% nadat de olieprijs (Brent) de jaartop aanscherpte. Topman Ben van Beurden heeft vorig jaar zijn beloning zien verdubbelen. Het andere zwaarwegende fonds Unilever kreeg er 1,7% bij. Het levensmiddelenconcern heeft een nieuwe operationeel directeur aangesteld.

AkzoNobel krijgt een hoger koersdoel van HSBC. Het aandeel liet een plus zien van 1,2%.

Arcelor Mittal was een negatieve uitzondering met een koersdaling van 2%. Vopak zakte 0,2%.

In de Midkap nam aankomende AEX-fonds Adyen de koppositie in met een winst van 2,3%.

Bij de kleinere fondsen valt Lucas Bols op. De drankgigant sprintte 2,8% vooruit na het nieuws dat branchegenoot Pernod Ricard zijn wijndivisie mogelijk in de etalage zet. Verder wordt Lucas Bols door beursgoeroe Geert Schaaij aangeprezen als een voorname overnamekandidaat.

Beleggers op Beursplein 5 hebben een paar laatste jaarcijfers te verwerken. Hunter Douglas, het bedrijf achter onder meer de Luxaflex, klimt 1,3% na forse autonome groei en flink meer omzet dankzij overnames.

RoodMicrotec duikt juist 9,2% omlaag na een omzet die tonnen lager uitviel dan verwacht. De toeleverancier voor de chipindustrie schreef wel weer zwarte cijfers.

