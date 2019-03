AEX zet in Europa beste beentje voor

De AEX-index koerste rond kwart voor drie 0,9% hoger op 544,19, dicht tegen de tussentijdse jaartop van 544,77 punten die eind februari werd neergezet. De Midkap-index staat 0,5% in het groen op 774,38 punten.

Elders in Europa boekten de beurzen kleinere winsten. De CAC-40 wint 0,6% de Londense FTSE100 kreeg er 0,4% bij. In Frankfurt staat de DAX-index 0,3% hoger.

De animo bij beleggers werd verder aangewakkerd na het nieuws dat de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi hun tijd gaan nemen voor een handelsdeal en naar verwachting eind april de onderhandelingen gaan hervatten. Wall Street bleef vanmiddag bij de start dicht bij huis.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de zon deze week is gaan schijnen doordat de centrale banken weer een steun hebben gelegd onder de aandelenmarkten met de toezegging om de rentetarieven lange tijd ongemoeid te laten. Ook wijst hij op de recente meevallende macrocijfers uit Amerika, maar vooral in Europa die mogelijk een indicatie geven dat economisch het dieptepunt achter de rug is. De aanhoudende Brexit-perikelen hebben weinig impact op het sentiment doordat in de markt is ingeprijsd dat er zo goed als zeker een uitstel zal komen voor het geplande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, stelt Nijkamp. Gisteravond werd in het Britse parlement zoals verwacht met een kleinere meerderheid tegen een harde Brexit gestemd. Vanavond zal nog een stemming komen over hoeveel uitstel het Verenigd Koninkrijk gaat vragen om de Brexit te regelen.

Volgens Nijkamp zal het beursklimaat in de komende weken naast de Brexit en de handelsgesprekken tussen Amerika en China bepaald worden door mogelijke winstwaarschuwingen van bedrijven in de aanloop naar het nieuwe cijferseizoen.

In de bijna geheel groengekleurde AEX-index gng de volatiele kabelaar Altice Europe aan kop en pluste 2,7%. Unibail Rodamco was een goede tweede. De koers van het vastgoedfonds steeg 2%.

Verzekeraar Aegon wint 1,9%. Branchegenoot Achmea, niet beursgenoteerd, kwam vandaag de jaarcijfers. Het bedrijf had 3% hogere premie-inkomsten in 2018. Verder wint ING 0,9% na een koersdoelverhoging van Degroof Petercam. Een investeerder heeft aangigte gedaan tegen een aantal personen in de top van het bankconcern vanwege de witwaskwestie. ABN Amro koerste 1% hoger.

Shell droeg ook een positief steentje bij met een vooruitgang van 1,5% nadat de olieprijs de jaartop aanscherpte. Topman Ben van Beurden heeft vorig jaar zijn beloning zien verdubbelen. Het andere zwaarwegende fonds Unilever kreeg er 1,2% bij. Het levensmiddelenconcern heeft een nieuwe operationeel directeur aangesteld.

AkzoNobel krijgt een hoger koersdoel van HSBC. Het aandeelstaat 0,8% in de plus.

Arcelor Mittal is een negatieve uitzondering met een koersdaling van 1,3%.

In de Midkap neemt aankomende AEX-fonds Adyen de koppositie in met een winst van 2%.

Bij de kleinere fondsen valt Lucas Bols op. De drankgigant sprintte 2,2% vooruit na het nieuws dat branchegenoot Pernod Ricard zijn wijndivisie mogelijk in de etalage zet. Verder wordt Lucas Bols door beursgoeroe Geert Schaaij aangeprezen als een voorname overnamekandidaat.

Beleggers op Beursplein 5 hebben een paar laatste jaarcijfers te verwerken. Hunter Douglas, het bedrijf achter onder meer de Luxaflex, wint 2% na forse autonome groei en flink meer omzet dankzij overnames.

RoodMicrotec duikt juist 8,7% omlaag na een omzet die tonnen lager uitviel dan verwacht. De toeleverancier voor de chipindustrie schreef wel weer zwarte cijfers.

