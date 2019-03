Amsterdamse beurs opent in het groen

De belangrijkste graadmeter aan Beursplein 5, de AEX-index, opent 0,4% in de plus, op 541,5 punten. De Midkap-index zet een klein stapje terug, tot 769,9 punten.

Ook elders in Europa is het beeld gematigd positief. De CAC-40 wint 0,2% bij de opening, de Londense FTSE100 opent licht hoger. In Frankfurt staat de DAX-index 0,1% lager.

Vanmiddag volgen cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Vanavond stemt het Britse lagerhuis over een verzoek tot uitstel van de Brexit. De verwachting is dat dat verzoek tot uitstel er komt, maar dan moet Brussel daar nog mee akkoord gaan.

Op de Aziatische beurzen was het beeld vanochtend gemengd. De Nikkei-index in Tokio eindigde licht lager, maar de beurs in Shanghai kreeg een klap van 1,2% na iets lager dan verwachte industriële productiecijfers.

Beleggers op Beursplein 5 hebben een paar laatste jaarcijfers te verwerken.