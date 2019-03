Bijna iedereen wint op groene beursochtend

Beleggers trekken zich niets aan van de flinke koersval in Shanghai van afgelopen nacht, en wachten op de derde stemming, vanavond, in de Brexit-3-daagse. De algemene verwachting is dat het lagerhuis in Londen stemt vóór uitstel van het vertrek uit de EU. Vanmiddag volgen cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Verder heeft president Trump van de Verenigde Staten laten weten dat hij „alle tijd” heeft om tot een handelsdeal met China te komen.

Na iets meer dan een uur handelen noteert de AEX-index een mooie 0,8% winst, op 543,6 punten. De Midkap-index staat 0,5% in het groen op 773,8 punten. Ook elders in Europa is het beeld positief. De CAC-40 wint 0,8% in het eerste handelsuur, de Londense FTSE100 krijgt er 0,4% bij. In Frankfurt staat de DAX-index 0,5% hoger.

Huizenmarkt

Op de Aziatische beurzen was het beeld vanochtend gemengd. De Nikkei-index in Tokio eindigde licht lager, maar de beurs in Shanghai kreeg een klap van 1,2% na iets lager dan verwachte industriële productiecijfers.

Beleggers op Beursplein 5 hebben een paar laatste jaarcijfers te verwerken. Hunter Douglas, het bedrijf achter onder meer de Luxaflex, wint 3,7% na forse autonome groei en flink meer omzet dankzij overnames.

Bekijk ook: Overnames stuwen resultaten Hunter Douglas

RoodMicrotec verliest juist 5,8% na een omzet die tonnen lager uitviel dan verwacht. De toeleverancier voor de chipindustrie schreef wel weer zwarte cijfers.

Bekijk ook: RoodMicrotec schrijft weer zwarte cijfers

In de AEX-index staat de altijd volatiele kabelaar Altice 2,2% in de plus. Daarmee is het de koploper. Maar ook verzekeraar Aegon wint 1,9%. Branchegenoot Achmea, niet beursgenoteerd, presenteert vandaag de jaarcijfers. Het bedrijf had 3% hogere premie-inkomsten in 2018. Verder wint ING 1,1% na een koersdoelverhoging van Degroof Petercam. AkzoNobel krijgt een hoger koersdoel van HSBC. Het aandeelstaat 0,8% in de plus.

Bekijk ook: Shell overweegt stap in stroom

Bij de kleinere fondsen valt Lucas Bols op. De drankgigant noteert 2,8% hoger na het nieuws dat branchegenoot Pernod Ricard zijn wijndivisie mogelijk in de etalage zet. Bij F

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.