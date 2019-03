Puts weg bij USG People

Voor zijn komst naar USG was Belonje algemeen directeur bij Start People, een onderdeel van hetzelfde concern, waar hij in 2006 binnenkwam.

Met het vertrek van Puts zijn in minder dan een jaar tijd alle vier de landendirecteuren van de grote uitzenders in Nederland vervangen. In april werd Dominique Hermans aan het hoofd gezet van Randstad Nederland, later werden de hoogste bazen bij Adecco en Manpower Nederland – opvallend kort na hun benoeming – alweer bedankt voor bewezen diensten.

USG People presenteert geen losse cijfers, maar is onderdeel van het Japanse hr-concern Recruit. Dat bedrijf heeft het moeilijk in Europa, bleek een maand geleden uit de kwartaalresultaten. De omzet op het continent daalde met 2,5%, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten en nieuwe boekhoudregels.

Puts’ laatste klus blijkt de reorganisatie te zijn geweest. De bestuursstructuur van USG People werd aangepast, met enkele tientallen ontslagen tot gevolg. Belonje mag die nieuwe strategie nu gaan uitvoeren. Volgens de nieuwe directeur zijn „de resultaten van de nieuwe koers nu al zichtbaar”.