Salaris Nederlandse bierbaas bevroren

’t Hart kreeg bakken kritiek na zijn salarisverhoging van 22% in 2018. Investeerders lieten woensdag, tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de brouwer, duidelijk merken dat ze de beloning van de Nederlander te hoog vinden. Het vaste salaris van ’t Hart is sinds zijn aantreden in 2015 nauwelijks gestegen, maar de variabele bonus – inclusief aandelenpakketten – des te meer. Dat laatste zint onder meer aandeelhouder ATP niet.

Carlsbergs commissarissen trekken zich nu iets aan van die kritiek. „Zelfs als de resultaten net zo goed blijven als in de afgelopen jaren, verwachten we geen salarisverhoging”, zei bestuursvoorzitter Flemming Besenbacher woensdag. Na dit jaar zal ’t Harts bonus worden vastgesteld op basis van de omzet die hij behaalt. Die is sinds 2015 juist licht gedaald.