Schoenenwinkelketen Van Haren loopt goed

Volgens financieel directeur Robert Vos is het Van Haren gelukt de leidende positie in de sector te behouden. Voor de nabije toekomst rekent Van Haren op verdere groei. Onlangs werd begonnen met de uitbreiding van het logistieke centrum in Waalwijk.

Van Haren telt in Nederland momenteel 145 winkels. In België is de keten met twaalf filialen aanwezig. Ook heeft Van Haren een webshop en onlineverkooppunten bij Wehkamp en bol.com. Binnenkort opent Van Haren nieuwe winkels in Zwijndrecht en Gent. Dit najaar volgt een nieuwe flagshipstore in Antwerpen.

Ook het moederbedrijf van Van Haren, de Duitse Deichmann groep die de grootste schoenendetaillist van Europa zegt te zijn, breidde uit. De groepsomzet steeg met 2 procent tot 5 miljard euro. Het aantal verkochte paren schoenen steeg met 1 procent tot 178 miljoen.