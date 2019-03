Trump en Xi nemen de tijd

Nu ligt er nog ’slechts’ een uitnodiging van Trump aan Xi om verder te praten op Mar-a-Lago, het buitenverblijf van de Amerikaanse leider. In eerste instantie zou Xi na een bezoek aan Europa doorvliegen naar de VS, maar dat plan is alweer van tafel, weet Bloomberg.

Woensdagavond liet Trump zelf al weten dat hij „geen haast” heeft met een Amerikaans-Chinese handelsdeal. „De Chinezen willen heel graag een handelsakkoord”, vertelde hij aan journalisten. Volgens Trump ligt de druk dus niet bij hem, maar in Peking. In februari beweerde de president nog dat een deal binnen handbereik was.