GE ziet verbetering na moeilijk 2019

Al eerder liet GE weten een negatieve nettokasstroom te voorzien voor dit jaar. Nu werd duidelijk dat er tot 2 miljard dollar uit de kas kan vloeien. De vrije kasstroom is een manier om de efficiëntie van een bedrijf te meten.

In 2020 moet de kasstroom weer positief zijn en het jaar erna moet de verbetering versnellen als tegenwind afneemt. Ook moeten dan de door GE genomen maatregelen, zoals het snijden in de kosten, resultaat opleveren.

De winst per aandeel komt dit jaar uit op 0,50 tot 0,60 dollar, verwacht GE. Analisten hadden in doorsnee op 0,67 dollar per aandeel gerekend.