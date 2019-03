EU bekijkt klacht Spotify tegen Apple serieus

Volgens Spotify maakt Apple misbruik van zijn App Store, waar de streamingsapp Apple Music en die van concurrenten zoals Spotify te downloaden zijn. Zo zou Apple hogere kosten in rekening brengen bij Spotify, waardoor die app in gebruik duurder wordt dan Apple Music. Spotify wordt daarnaast naar eigen zeggen ook actief geweerd uit Apple-diensten als de slimme hulp Siri, de slimme luidspreker HomePod en de Apple Watch.

Vestager benadrukt de complexiteit van de zaak. ,,We gaan natuurlijk heel serieus kijken naar zo'n dubbele positie van Apple, die én een platformeigenaar én een concurrent is. Hoe moet je je gedragen als je eigen muziekdienst op een gegeven moment een bepaalde status in de markt heeft verworpen?''