'Wall Street opent dicht bij huis'

Volgens ingewijden duurt het nog zeker tot eind april tot Xi en Trump elkaar treffen om een handelsakkoord te ondertekenen. Eerder gaven beide regeringsleiders nog hoog op van de vooruitgang bij handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, wat de hoop voedde dat er al in maart een akkoord zou zijn.

Ook wordt gekeken naar het Verenigd Koninkrijk. Het Lagerhuis stemt over de vraag of de brexit moet worden uitgesteld. Woensdag spraken parlementsleden zich al uit tegen een vertrek van de Britten uit de Europese Unie zonder akkoord.

General Electric

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar General Electric. Het industrieel conglomeraat verwacht dit jaar nog slechtere resultaten te boeken dan analisten hadden verwacht. In de jaren erna verwacht het bedrijf de weg omhoog te vinden.

Boeing blijft de gemoederen bezighouden. Een groot aantal landen sloot deze week het luchtruim voor vliegtuigen van het type 737 MAX, omdat er in korte tijd twee crashes zijn geweest met het toestel. Tunesië en Rusland hebben zich bij die groep gevoegd, nadat de Verenigde Staten woensdag al hadden besloten de vliegtoestellen aan de grond te houden.

Europese Commissie

Spotify en Apple weten de schijnwerpers op zich gericht wegens een geschil over vermeende concurrentievervalsing. De Europese Commissie gaat serieus werk maken van de klachten van het Zweedse streamingbedrijf, dat claimt achter te worden gesteld in de App Store ten gunste van Apple Music.

Justitie in de VS neemt naar verluidt Facebook onder de loep. Aanklagers zouden onderzoeken of het socialmediabedrijf in de fout is gegaan met het delen van gebruikersgegevens met andere bedrijven.

Woensdag sloten de aandelenbeurzen in New York met winst. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger tot 25.702,89 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,7 procent bij op 2810,92 punten en techbeurs Nasdaq ging eveneens 0,7 procent omhoog tot 7643,41 punten.