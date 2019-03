Weinig beweging op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Een Chinees-Amerikaans handelsakkoord laat naar verluidt langer op zich wachten dan gehoopt. Verder wachten markten op weer een stemming in het Britse Lagerhuis. Dit keer over de vraag of de brexit moet worden uitgesteld.