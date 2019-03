Janine Vos is chief hr officer bij de Rabobank. Ⓒ Amaury Miller

Utrecht - Nieuwe manieren van werken. De ’buzz’ vliegt om je oren: agile, scrum, lean, dev ops… Hippe taal om niet ouderwets over te komen. Maar wat is het nou precies? Het zijn allemaal nieuwe manieren van samenwerken. En het zegt niks over de inhoud van het werk. En daar zit de crux, we lopen niet vast op inhoud, maar op manier van samenwerken.