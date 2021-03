Premium Financieel

’ASML en Volkswagen favoriete Europese aandelen’

Dat het economische herstel van de coronacrisis in Europa achterblijft bij dat in de Verenigde Staten en Azië, is voor JP Morgan geen reden om terughoudend te zijn over Europese aandelen. Integendeel, de bank ziet dankzij het hoge omzetaandeel buiten Europa en de relatief lage waarderingen juist bov...