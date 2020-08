Huizen van hennep worden hip

Aam de buitenkant is niet te zien dat de woning gebouwd is van hennepbeton. Ⓒ Dun Agro

Oude Pekela - In Oost-Groningen is de oogst van hennep in volle gang. Daar is niets geheimzinnigs aan. Het gaat om legale rassen met nagenoeg geen thc-waarden. „Je kunt er van alles van maken, maar stoned word je er niet van”, vertelt vezelhennepteler Albert Dun die de industrie al sinds 1994 wijst op de vele mogelijkheden van de plant. Duurzame woningbouw is daar één van.