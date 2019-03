Hoera, het regent! (en het kan beter nog even blijven plenzen)

Akkerbouwer Bert Sloetjes is erg blij met de regen en hoopt op meer. „De grond is nog echt te droog.” Ⓒ APA

Amsterdam - Het weer in de maand maart is onstuimig en relatief erg nat. Om droogteschade van 2018 te compenseren heeft het echter nog lang niet overal genoeg geregend. Dan moet het nog een tijdje nat blijven en niet alleen in Nederland.