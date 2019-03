Britse Lagerhuis wil uitstel brexit

In de aangenomen motie staat dat de regering wil proberen eenmalig uitstel te regelen tot 30 juni. Dat zou echter alleen zinvol zijn als op uiterlijk 20 maart alsnog een deal is goedgekeurd door het Lagerhuis. Een dag later komen de Europese leiders bijeen, en die willen volgens de Britse regering ongetwijfeld weten wat Londen gaat doen als uitstel wordt verleend.

Britse parlementariërs hebben de brexitdeal die May sloot met de EU tot dusver twee keer getorpedeerd: in januari en afgelopen dinsdag. Het Lagerhuis heeft zich echter ook uitgesproken tegen een vertrek zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden. Dat heeft geleid tot een patstelling die volgens May ook tot gevolg kan hebben dat moet worden aangestuurd op veel langer uitstel van de brexit.

Waarnemers denken dat May het schrikbeeld van langer brexituitstel wil gebruiken om brexiteers in haar eigen partij te overtuigen toch voor haar deal te stemmen. Uitstel kan onder meer tot gevolg hebben dat het Verenigd Koninkrijk weer moet meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar.