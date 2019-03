Red Bull is vooral beleving

Max Verstappen probeert dit jaar wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Hij wordt daarbij financieel gesteund door Red Bull. Ⓒ Foto EPA

AMSTERDAM - De Formule 1 gaat komend weekend weer van start. Hierin is een centrale rol voor Max Verstappen in zijn Red Bull-racewagen. Maar wat is Red Bull eigenlijk voor een bedrijf?