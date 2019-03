Cloud houdt omzet Oracle op peil

De totale omzet in het eind februari afgesloten derde kwartaal van het gebroken boekjaar ging licht omlaag tot ruim 9,6 miljard dollar. Exclusief wisselkoerseffecten was een plus van 3 procent te zien. De omzet uit de cloud, dienstverlening via het internet, ging licht omhoog, terwijl bij hardware een daling was te zien. Oracle is de afgelopen tijd bezig geweest met een transformatie tot clouddienstverlener.

Het bedrijf zette een nettowinst in de boeken van meer dan 2,7 miljard dollar. Een jaar eerder werd een groot verlies geleden als gevolg van miljardenvoorzieningen voor de Amerikaanse belastinghervormingen.