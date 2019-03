Nederlandse werkgevers blij met brexit-uitstel

Een protest tegen de Brexit Ⓒ REUTERS

DEN HAAG (ANP) - MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de Britten uitstel van de brexit gaan vragen en dat het Britse parlement het daar nu over eens is. ,,Wat ons betreft duurt dat uitstel zo lang mogelijk en blijft alles zo lang mogelijk bij het oude", stellen de werkgeversorganisaties in een gezamenlijke verklaring.