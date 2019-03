KPN-topman Maximo Ibarra Ⓒ KPN

Nu internettoegang net zo belangrijk is als water en stroom voor een huishouden, kunnen we dan niet op dezelfde manier verdienen aan de infrastructuur waarmee het aan de man wordt gebracht? Dat was de vraag die de Tsjechische private equityfirma PPF zich stelde in een studie naar telecombedrijf O2 Czech Republic