’Grondstoffen kansrijk op lange termijn’

Beleggers in goud en zilver maar ook in andere grondstoffen hebben enkele moeizame jaren achter de rug. Middelkoop ziet dit als een kans en wijst op de bodemvorming in de grondstoffenprijzen.

Hij benadrukt niet uit te zijn op snelle winsten. „We nemen grote posities in kleine bedrijven in de verwachting dat deze over vijf tot tien jaar veel meer waard worden.”

Het Commodity Discovery Fund zit voor 50% in goudgerelateerde beleggingen. In zijn ogen moet de groeiende vraag naar het edelmetaal in landen als India en China op termijn wel tot een hogere prijs leiden.

Hij ziet ook veel in paladium en koper. „De vraag naar beide grondstoffen blijft stijgen door de elektrische relevolutie. Bij paladium zijn er al tekorten en de rijke grote kopermijnen raken uitgeput.

Wat grondstoffen de komende jaren volgens Middelkoop ook gaat helpen, is de zeer lage rente. „Obligaties zijn daardoor niet interessant. Ook Aandelen zijn historisch gezien duur.”

