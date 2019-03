Chipconcern Broadcom krikt omzet op

De omzet in het op 3 februari afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met bijna 9 procent tot krap 5,8 miljard dollar. De nettowinst uit voortgezette activiteiten kwam uit op ruim 2,4 miljard dollar, tegen iets meer dan 2,3 miljard dollar een jaar eerder.

Voor het gehele boekjaar rekent Broadcom op een omzet van 24,5 miljard dollar. In die prognose is al een verwachte afzwakking van de vraag in China verwerkt, aldus het bedrijf.