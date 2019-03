Boeing pauzeert leveringen 737 MAX

Seattle - Vliegtuigfabrikant Boeing pauzeert met zijn leveringen van de 737 MAX-toestellen, na het besluit van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en veel andere landen om de vliegtuigen aan de grond te houden. Zondag stortte een Boeing 737 MAX neer in Ethiopië met 157 slachtoffers, wat de tweede dodelijke crash met dat type in korte tijd was.