KLM-baas: voorkom dat ’blauwe trots’ wordt ingehaald

KLM-topman Pieter Elbers hamert op het belang van samenwerking. „Ruimte voor groei gaat hand in hand met de verdere verduurzaming van de luchtvaart.” Ⓒ Hollandse Hoogte

KLM-baas Pieter Elbers wil snel duidelijkheid over de groei van Schiphol na 2020. De luchtvaartmaatschappij heeft te maken met felle concurrentie en een zustermaatschappij die op veel routes verlies draait. Om te voorkomen dat de ’blauwe trots’ wordt ingehaald op het wereldtoneel, is groeien noodzakelijk. Dat zegt de topman in zijn eerste grote interview nadat het kabinet een belang nam in moedermaatschappij Air France KLM.